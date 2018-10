„Malus-Zahlungen sind juristisch schwer durchsetzbar“

Einhellig votierte der Ausschuss für Verkehr, ÖPNV und Straßenbau in seiner Sitzung am Dienstag für den Antrag der Kreisjägerschaft Gifhorn. Diese möchte, dass die vom Kreis beschlossene Bezuschussung für die blauen Reflektoren ausgeweitet wird auf Streckenabschnitte, die außerhalb der ausgewiesenen Wildunfallhäufungsstellen liegen. Bislang war die Fördersumme von mehr als 8700 Euro pro Jahr an diese in der polizeilichen...