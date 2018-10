Ja zu Schutzplanke und Sichtschutz in Kurve in Adenbüttel

Fast 10 000 Euro will der Landkreis in die Hand nehmen, um einen Unfallschwerpunkt in Adenbüttel zu entschärfen. Der Kreis stellt jedes Jahr 20 000 Euro bereit, um das Risiko für Unfälle an Gefahrenpunkten zu senken. Die Unfallkommission, in der auch die Polizei Gifhorn sitzt, plädiert nun für die...