Herbstfeuer in Abbesbüttel drohte, auf Wald überzugreifen

Das Herbstfeuer am Samstagabend in Abbesbüttel erforderte aufgrund der Trockenheit den Einsatz von 14 Löschkräftem der FW Abbesbütttel. Beim Entfachen des Feuers gegen halb acht wehte ein scharfer Wind Funkenflug in den nahegelegenen Wald. Mit drei C-Rohren sprühte die Feuerwehr Wasser in das Geäst...