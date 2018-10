Schwierige Lage fordert Experten

Isenbüttel. Eine überaus komplexe Lage fanden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Isenbüttel vor, als sie sich am Sonnabend zum Ausbildungstag mitten im Barnbruch einfanden. Im Bereich der Unterführung Tankumsee, so lautete die Übungsaufgabe, seien zwei mit Passagieren besetzte Heißluftballons zusammengestoßen, abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Für die 100 Feuerwehrleute bedeutete das, an zwei Stellen nach Menschen...