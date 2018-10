Klinikum vergibt Diplome an Mini-Mediziner

Sie hatten an einem dreitägigen „Studium“ am Helios- Klinikum Gifhorn teilgenommen.

„Die Kinder-Uni hat uns auch diesmal wieder sehr viel Spaß gemacht. Es ist beachtlich, dass Kinder ihre Ferien dazu nutzen, um sich bei uns im Klinikum auf dem Gebiet der Medizin weiterzubilden“, sagte der Klinikgeschäftsführer laut Pressemitteilung. Die Teilnehmer hätten die Ärzte mit großem Vorwissen, hoher Beteiligung und dauerhafter Neugier beim Blick hinter die Kulissen des Klinikums verblüfft – vom OP-Saal bis zum Rettungswagen, Labor, Kreißsaal, Geburtenstation und beim Gipskursus. „Ich fand die Kinder-Uni spannend“, so der zwölfjährige Leon. Dem neunjährigen Matthias wird das Operieren von Gummibärchen in Erinnerung bleiben. „Das war sehr interessant, aber auch gar nicht so einfach.“ Die neunjährige Rebecca freute sich vor allem über den Besuch der Geburtenstation. „Wir haben ein neugeborenes Baby gesehen. Das war richtig süß.“

Auch 2019 soll aufgrund der Nachfrage eine Kinder-Uni im Klinikum angeboten werden.