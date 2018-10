Musikzüge kämpfen um Nachwuchs

„Unsere Musikzüge beschäftigen sich mit Stimmungs-, oder Marschmusik, wobei auch Polkas zum täglich Brot gehören“, heißt es in der Pressemitteilung von Bernd Wilmer, Kreisstabsführer der Feuerwehrmusikzüge in Gifhorn..

Dadurch finanzierten sich diese Musikzüge, könnten sich über Wasser halten und die Dorfgemeinschaft pflegen. Leider nehme die Zahl der Musiker stetig ab. „Die Größe der Züge schrumpft.“ Die älteren Mitglieder könnten oftmals nicht mehr lange mitmarschieren und beim Nachwuchs kämpften die Feuerwehrmusikzüge wie viele Traditionalisten gegen zahlreiche neue Freizeitbeschäftigungen.

„Wenn wir die Kinder nicht bis zum zehnten Lebensjahr begeistern können, orientieren sie sich anders“, heißt es weiter. Immerhin sei die Zahl der Züge und Blasorchester im Kreis Gifhorn trotz aller Widrigkeiten bei 17 gehalten worden. „Die Philosophie, die dahinter steckt, ist nicht verloren gegangen.“

Dazu gehöre auch, dass Kameradschaft gelebt und verlässlich für die anderen eingestanden werde, weil Orchester nur so funktionieren könnten.

Für die Proben könne auf die Gerätehäuser zurückgegriffen werden. Und neben den wöchentlichen Übungen gebe es zusätzliche Stunden, die längst nicht so teuer bezahlt werden müssten wie bei einer Musikschule. Die Kosten für die Instrumente übernähmen die Züge aus eigener Kasse.

Wilmer selbst hat nach eigenen Angaben vor mehr als 30 Jahren hier angefangen und bilde seit Jahren den Nachwuchs aus. Zudem organisiere er Workshops für Fortgeschrittene. So ein Musikzug, sagt er, sei wie eine große Familie, „Hier treffe ich Freunde und habe Spaß bei der Musik.“

Dass die Musikzüge in Zukunft weiter bestehen können, hätten die Feuerwehren als Strategie festgelegt. In den Schulen werde um Nachwuchs geworben, eingeübt würden nicht mehr nur Märsche, sondern moderne Musik wie Pop, Schlager oder Filmmusik.

Dazu gehörten auch solche Veranstaltungen wie der bevorstehende Kreisprobentag, um sich über diese Themen auszutauschen und sicher auch gemeinsam Musik zu machen. Geprobt werden sollen wieder anspruchsvolle Stücke – von 80er Jahre Kult über The Jungle Book bis zu „Ein Herz für Blasmusik“.

Geöffnet sind die Türen am 17. November in der Zeit von 16 bis etwa 17 Uhr. Den Zuschauern soll die Möglichkeit gegeben werden, sich ein Bild über die Probenarbeit in solch einem Orchester zu machen. Angesprochen sind alle Musikinteressierten, die schon mal überlegt haben in solch einem Orchester mitzuspielen.