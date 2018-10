Politiker suchen den Austausch: Los geht es in Edesbüttel

Besucht werden alle sechs Orte der Gemeinde: Allenbüttel folgt am Dienstag, Jelpke am Donnerstag, 18. Oktober, Wettmershagen am 24. Oktober, Allerbüttel am 5. November und Calberlah am 6. November. Bürgermeister Thomas Goltermann und Stefan Bebnowski vom Rat betonten bei der Begrüßung, dass...