Neue Geräte für den Eischotter Spielplatz

Die Vorbereitungen für ein Ärztehaus in Rühen gehen zügig voran, so dass bald mit dem Planungsbeginn zu rechnen ist: Das berichtete Bürgermeister Karl Urban in der Sitzung des Infrastrukturausschusses am Dienstag im Rathaus. Vorausgegangen war eine Bereisung, die das Gremium durch Eischott und Rühen führte und in der Jägerstraße in Eischott begann. Dort soll der Asphalt durch den Gemeindearbeiter aufgenommen und geglättet werden,...