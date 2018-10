Kita in Grußendorf: Bodenaushub für Container belastet

. Der Bodenaushub für die Kita-Container in Grußendorf bereitet der Gemeinde Sassenburg Kopfzerbrechen. Während Andreas Kautzsch (BIG Sassenburg) am Freitag von Schadstoffen und Sondermüll sprach, wollten Bürgermeister Volker Arms und Fachbereichsleiter Dirk Behrens diese Aussage nicht so...