Auf Studienreise in der Ukraine

Seine Mitschüler und er hätten sich bislang nicht vorstellen können, wie es ist, in einem Land im Kriegszustand zu leben, sagt Lukas Pleninger (19 Jahre) aus Vollbüttel. Nun wissen sie es, haben es am eigenen Leib erlebt. Die zehnköpfige Gruppe des Otto-Hahn-Gymnasiums hat zusammen mit Lehrerin Elke Chavier und Schulleiterin Susanne Pilarski Gifhorns Partnerstadt Korssun-Schewtschenkiwskyj in der Ukraine besucht. Die Reise war...