Spielgerät auf der Wiese oder am Kirchturm?

Der Streit um das Außengelände der Kita-Außenstelle an der Thomaskirche in Neudorf-Platendorf soll am heutigen Dienstag bei einem Gespräch beigelegt werden. Die Gemeinde Sassenburg will damit ihr Versprechen an die Elternvertreter rund um Sprecherin Nadine Wulfes, das sie sowohl in der Sitzung des...