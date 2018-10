Diese Termine sollten Sie sich vormerken

Öffentlicher Herbstball in Brome: Im Gasthaus „Perle an der Ohre“ wird am Samstag, 27. Oktober, ordentlich getanzt – und zwar von 19 Uhr an beim „Öffentlichen Herbstball des Schützenvereins Brome“.

Verkaufsoffener Sonntag: Die Geschäfte in der Gifhorner Innenstadt öffnen am 28. Oktober wieder ihre Türen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten. Von 13 bis 18 Uhr findet der verkaufsoffene Sonntag statt.

Hochzeitsmesse: Brautmoden, Eheringe, Hochzeitstorten und vieles mehr – Heiratswillige sind am 28. Oktober (11 bis 17 Uhr) bei der Hochzeitsmesse in der Gifhorner Stadthalle genau richtig.

Eine musikalische Reise rund um die Welt: Dazu laden der Feuerwehrmusikzug Gifhorn und der Heidechor am 28. Oktober von 16 Uhr an in die Stadthalle Gifhorn ein.

„ Was will der Mensch?“: Musikalische und poetische Reflexionen mit Ulf Schneider. Einer der besten deutschen Violinisten ist am 2. November ab 20 Uhr im Rittersaal des Gifhorner Schlosses zu Gast.

„Halloween-Kids-Party“: Ein gruseliger Feierspaß für Klein und Groß wird am 3. November (15 und 22 Uhr) im Kubus in Müden geboten.

Die Nussknacker-Suite: Das moderierte Orchesterkonzert ist ideal für junges Publikum. In der Gifhorner Stadthalle stehen am 4. November (14.30 und 16.30 Uhr) gleich zwei Vorstellungen an.

Bromer Weinlese: „Die eiserne Jungfrau“ – blutige und melancholische Vampirgeschichten für Erwachsene werden am 16. November (19 Uhr) in der Burg Brome serviert – ebenso wie die passenden Getränke.

Meinerser Filmfestival: Am 18. November (15 Uhr) richten sich die Blicke im Kulturzentrum Meinersen gespannt auf die Leinwand.

„SimsalaGrimm – Die Märchenhelden: Das Märchenmusical mit Yoyo und Doc Croc wird am 18. November (14.30 Uhr) die Kinderherzen im Theatersaal der Stadthalle Gifhorn höher schlagen lassen.

„Baumann und Clausen“: Das neue Bühnenprogramm „Die Schoff“ gibt es am 22. November (19.30 Uhr) in der Stadthalle Gifhorn zu sehen.

Die Känguru-Chroniken: Marc-Uwe lebt mit einem Känguru zusammen. Dieses ist überzeugter Kommunist, steht total auf Nirvana und futtert unentwegt Schnapspralinen. Ein Angriff auf die Lachmuskeln wird am 23. November (20 Uhr) in der Stadthalle Gifhorn unternommen.

Ettenbütteler Weihnachtsmarkt: Die Premiere steigt am 24. November von 11 Uhr an rund um das Ettenbütteler Hof-Café.

Sonics Duum: Sinnlich-poetische Akrobatikperformance aus Italien wird am 24. November (20 Uhr) in der Gifhorner Stadthalle geboten.

Wintermarkt im Otter-Zentrum: Am 24. und 25. November (jeweils bis 18 Uhr) dreht sich im Otterzentrum Hankensbüttel wieder alles rund um stimmungsvolle Advents- und Weihnachtsdekoration. Ein buntes Programm für Kinder rundet den Wintermarkt ab.

Gifhorner Weihnachtsmarkt: Vom 28. November bis 29. Dezember steht die Gifhorner Fußgängerzone wieder ganz im Zeichen des Weihnachtsmarktes. Nicht zu vergessen: Die beliebte Eisbahn wird wieder auf dem Marktplatz aufgebaut, umrandet von einem festlich dekorierten Erlebnismarkt.

„Nie wieder vielleicht“: Das ist der Titel des neuen Programms von Marlene Jeschke, mit dem sie am 29. November (20 Uhr) in der Gifhorner Stadthalle zu Gast sein wird.

Weihnachtsmarkt Croya: Adventlich geht es am 1. Dezember von 11 bis 17 Uhr am Glockenturm Parsau zu.

Adventsmarkt in Isenbüttel: Die Interessengemeinschaft Isenbütteler Adventsmarkt lädt alle Bürgerinnen und Bürger am 1. Dezember zum Besuch des Marktes in der Ringstraße ein.

Müdener Weihnachtsmarkt: Der historischen Ortskern verwandelt sich am 2. Dezember (11 bis 19 Uhr) in eine Weihnachtslandschaft.

Schlossmarkt im Advent: Lichterglanz im Gifhorner Schloss – die festliche Illumination zaubert am 1. und 2. Dezember eine vorweihnachtliche Atmosphäre, die ihresgleichen sucht.

„Aschenputtel“: Das Weihnachtsmärchen nach den Brüdern Grimm wird vom 4. bis 6. Dezember jeweils von 8.45 und 10.45 Uhr an in der Stadthalle Gifhorn zu sehen sein.

Kinderweihnachtsmarkt: Für die Kleinen ein großes Ereignis wird der Gifhorner Kinderweihnachtsmarkt am 7. Dezember auf dem Marktplatz sein.

„ Gifhorn Miteinander“: Die Tafel für Obdachlose ist wieder am 8. Dezember in der Stadthalle Gifhorn zu Gast.

Weihnachtsmarkt am Bernsteinsee: Von 11 bis 17 Uhr geht es in der Großen Halle am Bernsteinsee weihnachtlich zu.

Wesendorfer Weihnachtsmarkt: Im und um das Wesendorfer Rathaus findet am 9. Dezember der Weihnachtsmarkt statt.

Gospelkonzert in der Ribbesbütteler Kirche: Stimmungsvoll wird es am 15. Dezember von 17 Uhr an in der Kirchengemeinde St. Petri.

„Ten Thing“: Weihnachtliches Konzert mit Star-Trompeterin Tine Thing Helseth: 15. Dezember, 20 Uhr, im Theatersaal der Stadthalle Gifhorn.

Russisches Ballettfestival Moskau: „Nussknacker“ ­– die beliebte Kindergeschichte mit der Musik von P. I. Tschaikowsky wird am 22. Dezember (19.30 Uhr) in der Stadthalle Gifhorn inszeniert.

„The Golden Voices of Gospel“: Ein Gospelkonzert mit großen Stimmen, darauf dürfen sich die Besucher am 23. Dezember (16 Uhr) in der Gifhorner Stadthalle freuen.

4. Cup der Besten: Das große Hallenfußballturnier für den guten Zweck steigt traditionell am 27. Dezember im Gifhorner Sportzentrum Süd. Der Kartenvorverkauf findet am 30. November bei Regios24 im Gifhorner Steinweg 66 statt.

Mit Swing ins neue Jahr: Silvester mit „Scotland & Yard“ wird am 31. Dezember von 21 Uhr an in der Stadthalle Gifhorn gefeiert.

Silvester-Gala am Bernsteinsee: Galabuffet, Kaffee und Mitternachtsberliner, DJ, Feuerwerk ­­– die Gäste erwartet ein stimmungsvoller Jahresausklang am 31. Dezember am Stüder Bernsteinsee.

Neujahrskonzert: Zu einem schwungvollen Auftakt in das neue Jahr lädt der Kulturverein Gifhorn zum traditionellen Neujahrskonzert des Staatsorchesters Braunschweig in die Gifhorner Stadthalle ein. Los geht’s am 1. Januar um 20 Uhr.

„Wendland Sinfonie Orchester“: Die Orchestermusiker werden das Publikum am 3. Januar von 18.15 Uhr an in der Wittinger Stadthalle begeistern.

„The Jonny Cash Show“: The Cashbags um US-Sänger Robert Tyson sind seit 2008 Europas gefragteste Johnny-Cash-Revival-Band. Warum? Das erfahren Sie am 31. Januar (20 Uhr) in der Gifhorner Stadthalle.

„Catch me if you can“: Das Broadway-Musical gibt es am 2. Februar von 20 Uhr an in der Stadthalle Gifhorn zu sehen.

„Don’t Stop The Music“: Talentierte Tänzer, atemberaubende Choreographien und die größten Hits aller Zeiten vereinen sich am 7. Februar (20 Uhr) in der Stadthalle Gifhorn zu einer einzigartigen Show.

Karnevalsball in Parsau: Im Bürgerzentrum „Unter den Eichen“ in Parsau steigt am 2. März der beliebte Karnevalsball.

Frühlingsmarkt im Otter-Zentrum: Der beliebte Frühlingsmarkt vor Ostern bietet am 6. und 7. April Kunsthandwerk, Mitmachaktionen und österliche Dekoration im Otter-Zentrum in Hankensbüttel.

Feuerwehr-Erlebnistag: Mit dieser Veranstaltung feiert die Gifhorner Feuerwehr ihr 150. Jubiläum – am 19. Mai in und vor der Gifhorner Stadthalle.

Gifhorner Schützenfest: Von 20. bis 23. Juni regieren die Gifhorner Schützen wieder im gesamten Stadtgebiet. Der Schützenplatz verwandelt sich in einen Rummelplatz.

Tankumsee-Triathlon: Schwimmen, Radfahren, Laufen ­– wieder mehr als 500 Ausdauersportler werden auch 2019 beim Tankumsee-Triathlon (28. Juli) dabei sein.

Gifhorner Altstadtfest: Die Innenstadt wird zur Partymeile! Tausende Besucher werden vom 23. bis 25. August in der Fußgängerzone erwartet, wenn die 40. Auflage des Altstadtfestes über die Bühne geht.