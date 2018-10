Wohnwagenbrand am Erikasee – es war Brandstiftung

Der komplett ausgebrannte Wohnwagen auf dem Campingplatz „Sonnenschein“ am Erikasee in Wilsche am vergangenen Samstag geht auf das Konto eines Brandstifters. Das teilt Polizeisprecher Thomas Reuter auf Nachfrage mit. Ein technischer Defekt sei definitiv auszuschließen, da sämtliche Leitungen nicht...