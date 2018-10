Lebensart eines Platzes wird zur Kunst

Kunst hängt an der Wand, steht im Museumssaal, der Besucher sieht, konsumiert – das alles ist nichts für Lisa Haucke. Ihre Kunst lebt in der Flüchtigkeit des Augenblicks, einem Moment in dem sich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft begegnen. Dazu übernachtete die 30-jährige gebürtige Dortmunderin...