„Gifhorn hilft“ – neuer Verein unterstützt Bürger

In Gifhorn gibt es einen neuen Verein: „Gifhorn hilft“. Helfen will das Team um den Vorsitzenden Manfred Torkler allen aus Stadt und Landkreis, die Unterstützung brauchen. „Das gilt also nicht nur für Flüchtlinge“, betont Torkler, der als Leiter des Café Aller jede Menge auf die Beine stellt, um...