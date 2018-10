Tankstelle in Meine überfallen – der Täter ist auf der Flucht

Die HEM-tankstelle in Meine wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag überfallen.

Meine. Am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr gab es einen Überfall auf die Tankstelle in Meine. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Die HEM-Tankstelle in Meine auf der Bundesstraße 4 ist am Samstag in den frühen Morgenstunden Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei berichtet, war die Tankstelle zum Tatzeitpunkt um 4 Uhr noch geschlossen. Der männliche Täter überraschte die Tankstellenangestellte im Bereich des Hintereinganges und bedrohte sie mit einer Waffe. Damit drängte er sie in die Tankstelle und forderte sie auf Bargeld, ihm Bargeld auszuhändigen. Das tat sie auch. Anschließend floh er in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß mit dunklen kurzen Haaren. Inwieweit der Täter sich zuvor im Bereich der Tankstelle aufgehalten haben könnte, ist unter anderem Teil der derzeitigen polizeilichen Ermittlungen.

Die Spurensicherung war bis zum späten Vormittag damit beschäftigt, den Tatort zu untersuchen. Die Polizeiinspektion Gifhorn bittet Zeugen um Hinweise unter (05371) 98 00 entgegen.

Im Landkreis Gifhorn ist es in der letzten Zeit vermehrt zu Raubüberfällen auf Tankstellen gekommen. Zuletzt war in Schwülper die Total-Tankstelle auf dem Gelände des Autohofs überfallen worden, auch hier hatte der Täter eine Waffe bei sich. In Gamsen war am 17. September ebenfalls eine HEM-Tankstelle auf der Hamburger Straße das Ziel eines Täters. Dak/red