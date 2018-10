Gifhorner Korps freuen sich über neue Schießanlage

Der Schießstand für Luftgewehr auf der Gifhorner Schießanlage kann seit Freitagabend wieder genutzt werden. Sie ist der ganze Stolz der Schießheim GbR, die von Uniformiertem Schützenkorps (USK) und Bürgerschützenkorps (BSK) gebildet wird. Nach dem Umbau auf die digitalen Anforderungen eröffneten USK-Major Karsten Ziebart, BSK-Major Carsten Gries und Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich die Anlage am Schützenplatz gemeinsam wieder.

„Wir mussten auf die aktuellen Wettbewerbsanforderungen umstellen“, begründete Ziebart die Umbaumaßnahmen. „Die modernen digitalen Anforderungen für Schießanlagen sind Voraussetzung für einen aktiven Schießsport.“ Schützen beider Korps nehmen erfolgreich an Wettbewerben auf Landes- und Bundesebene teil.

Bei dem Umbau wurden insgesamt 16 Schießbahnen von der bisherigen Scheibenanlage mit Pappzielscheiben auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt schießen die Schützen wie bisher mit regulärer Munition – aber an der gegenüberliegenden Wand ist ein Kasten mit einer Zielscheibe angebracht. Darin ist eine Laserabtastung installiert, die gleich die Teiler-Auswertung auf einem Tablet-Computer beim Schützen anzeigt.

Insgesamt circa 60 000 Euro seien in den Umbau geflossen, so USK-Schießoffizier Frank Göbel. Diese kamen über Spenden, Sponsoren und eine Unterstützung der Stadt Gifhorn zusammen. Viel Eigenleistung steckt darin: „Nur wo unsere eigenen Möglichkeiten überschritten wurden, beauftragten wir Fremdfirmen aus der Region.“

Die Planungen begannen Anfang des Jahres, der Umbau nahm sechs Wochen in Anspruch. Dabei sind die Teppiche an den Wänden und dem Boden abgenommen worden, anschließend wurde hell gestrichen. Die Anforderungen an moderne Bleiemissionswerte machten dies erforderlich, so die Schützen.

Die gute Zusammenarbeit beider Schützenkorps hob Bürgermeister Matthias Nerlich hervor. Der Rat der Stadt habe auch einen Teil der Kosten genehmigt. „Aber“, so Nerlich, „wir müssen uns auch um Sportarten kümmern, die nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen.“ Er lobte in diesem Zusammenhang die gute Kinder- und Jugendarbeit im Schützenwesen.