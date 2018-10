Vier Dörfer, eine Gemeinde – „Das ist nicht immer einfach“

Westerbeck. Als letzte in der Region Nord-Ost war jetzt die Kirchengemeinde Zum Guten Hirten Westerbeck/Dannenbüttel/Grußendorf/Stüde mit ihrer Visitation dran. Superintendentin Sylvia Pfannschmidt verschaffte sich eine Woche lang einen Überblick über die Aktivitäten und beendete die Woche mit einem Visitationsgottesdienst. Alle sechs Jahre werden Kirchengemeinden überprüft. Pfannschmidt besuchte unter anderem den Konfirmandenunterricht, sprach mit den Teamern und den Hauptamtlichen im Kirchenkreis und hörte beim Gitarrenkreis zu.

Am späten Freitagnachmittag gab es eine vertrauliche Sprechstunde, die „auch genutzt worden ist“. Zu einem Arbeitstreffen hatten sie im Anschluss daran alle Ehrenamtlichen eingeladen.

Visionen und Änderungswünsche sollten von den rund 25 Teilnehmern formuliert werden. Pfannschmidt: „In dieser Kirchengemeinde mit ihren vier Dörfern ist es nicht immer einfach, das Bewusstsein ,Wir sind eine Gemeinde’ zu stärken.“ So wurde der Wunsch nach einem gemeinsamen Heiligabendgottesdienst genauso formuliert wie die Idee, Aktionen mit den Konfirmanden aus der Nachbargemeinde zu planen. Zudem würden sich die Ehrenamtlichen über neue Gesichter im Gottesdienst freuen und darüber, dass Jugendliche nach der Konfirmationen einen Posten in der Gemeinde übernehmen. Die Kommunikation sollte direkter laufen, der Weihnachts-Gottesdienst in Dannenbüttel sei ausbaufähig.

Einen konkreten Wunsch formulierte auch Pastor Hans-Günther Waubke: Er suche jemanden, der die Homepage aufbaut und langfristig pflegt.