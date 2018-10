Europawahl: SPD nominiert Hillerserin (23) und Wolfsburger

Franco Garippo und Anna Neuendorf werden als Spitzenkandidaten den SPD-Bezirk Braunschweig bei der Europawahl am 26. Mai 2019 vertreten.

Auf den Tag genau sieben Monate vor der Wahl wurden beide am Freitag mit großer Mehrheit der 100 Delegiertenstimmen im Hotel am See in Salzgitter nominiert. Die SPD-Bundesliste wird am 9. Dezember in Berlin final beschlossen.

Der 60-jährige Garippo, der auch die italienische Staatsbürgerschaft innehat, ist derzeit Mitglied der SPD-Ratsfraktion Wolfsburg und gehört dem VW-Betriebsrat an. Als sogenannte „Huckepack“-Kandidatin (Ersatzkandidatin) wird Garippo von Anna Neuendorf aus Hillerse unterstützt. Die 23-Jährige ist derzeit Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion im Landkreis Gifhorn und dort unter anderem Vorsitzende des Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagte als Vorsitzender des SPD-Bezirks Braunschweig: „Wir müssen für ein sozial gerechtes Europa kämpfen, damit die junge Generation wieder Lust auf Europa hat. Es geht um die Zukunft der europäischen Idee.“

Gastredner Michel Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, forderte Zusammenhang eine „soziale Säule“ in Europa, die beispielsweise eine einheitliche Grundsicherung beinhalte. Nur ein soziales Gleichgewicht könne langfristig vor Populismus schützen. heißt es in der Pressemitteilung des SPD-Bezirks Braunschweig.