Wagenhoff – Auto landet nach Unfall auf dem Dach

An der Krümmekreuzung auf der B 4 kam es am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlug und sich die Fahrerin leicht verletzte. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 38-Jähriger aus der Samtgemeinde Wesendorf aus Wesendorf kommend mit seinem VW von der Kreisstraße nach links auf die B 4 einbiegen. Dabei übersah er aber eine 52-jährige Opel-Fahrerin, die auf der B 4 in Richtung Norden unterwegs war. Die Autos krachten gegeneinander. Durch den Aufprall landete der Wagen der Wesendorferin auf dem Dach. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gefahren. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr bis 10 Uhr um die Unfallstelle herum geleitet. Der Opel musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.