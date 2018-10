Autofahrer rast mit 4 Promille durch Brome

Brome. Ein 27-Jähriger ist am Samstagabend stark alkoholisiert durch Brome gerast und wurde von der Polizei angehalten. Ein Alkoholtest ergab 4 Promille.

Ordentlich gezecht hat ein 27-Jähriger, bevor er am Samstagabend in Brome sturzbetrunken in einem Auto von der Polizei kontrolliert wurde. Der Autofahrer war Zeugen aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei vom Sonntag vier Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein ist er zunächst los.