Bei der Hochzeitsmesse in der Gifhorner Stadthalle waren über 30 Aussteller vertreten, darunter Dekorateure, Visagisten, Friseure, Brautmoden-Geschäfte, DJs, Fotografen, Location-Vertreter, Luftballonverleih, Konditorei und viele mehr. So auch die Floristinnen Anastasia Dick und Swetlana Genrich.

Hochzeitsmesse in Gifhorn: Besucher erfahren aktuelle Trends

Dreiviertellange Kleider für das Standesamt, Volants, dezente Farbtöne unter dem Hauptkleid und lange Schleier sind derzeit sehr beliebt. Erika Ochsner muss es wissen, schließlich betreibt sie ihr Geschäft Weiße Rose in Wolfsburg seit fast 20 Jahren. Sie und mehr als 30 weitere Aussteller präsentierten sich am Sonntag auf der Hochzeitsmesse in der Gifhorner Stadthalle. Veranstalter ist Thorsten Nieß.

Und Ochsner erkennt noch einen Trend: „Früher waren es der Großvater oder die Großmutter, die das Kleid der Braut komplett bezahlt haben. Heute zahlen immer mehr Bräute alles selbst. Und sie verrät: Die beliebte Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ habe mit der Realität wenig zu tun. „Das ist vieles gestellt. Das ist halt Fernsehen.“ Ein oder zwei Begleiter, mehr sollte sich eine werdende Braut nicht mit zur Kleidanprobe mitnehmen. „Jeder hat eine andere Vorstellung, das ist fürchterlich für die Braut.“

Bei Ute Müller von Men’s Gala in Braunschweig erfuhren Besucher, dass der Bräutigam von heute auf Vintage-Mode abfährt und dass blaue Anzüge die schwarzen endgültig abgelöst haben. Auch werde immer stärker darauf geachtet, dass die Accessoires der Trauzeugen farblich auf das Outfit des Bräutigams abgestimmt sind. „Man schaut mehr danach, wie es gut auf dem Foto wirken könnte“, so Müller. Hosenträger und Fliege seien beliebter als früher.

Artur Zitlau aus Gifhorn sagt, dass Torten ohne Fondant – der sogenannten Naked-Cake, immer mehr von Kunden nachgefragt werde. Zudem bekomme er mit, dass viele die Hochzeitstorte nicht erst um Mitternacht anschneiden, sondern schon zum Dessert. Seine Tortenküche wird er im Januar an den Petkuser Weg verlagern, dort wird er ein Tortenstudio einrichten und sogar einen Vollzeit-Mitarbeiter einstellen. Das erlaube viel mehr Kapazitäten. „Ich bin für Sommer 2019 fast schon ausgebucht“, freut sich Zitlau, der mit seinen Torten wahre Kunstwerke schafft.

Anastasia Dick und Swetlana Genrich von Iso Flowers in Gifhorn kümmern sich um die passende Floristik. Seit zwei Monaten bieten sie und ihre Kollegen auch riesige Blüten an – aus Kunststoff, Designpapier oder Krepp.

Dinesh Krishnan und Anika Ebert erklären derweil den Besuchern, welche Möglichkeiten es für die Hochzeitsgesellschaft zum Feiern und Speisen in der Alten Mühle in Weyhausen gibt. „Immer mehr nachgefragt wird das Rustikale, das Charme hat. Das Moderne kennen viele schon vom Arbeitsplatz“, so Krishnan.

Kornelia Cimtsaris und Nicole Sobirey aus Gifhorn bieten alles, was zur Dekoration dazugehört. Aus ihrem Showroom im Forstweg haben sie für die Hochzeitsmesse Becher, Gästebücher, Konfetti und Seifenblasenspender bis hin zu Cake Poppers – Schriftzüge, die auf die Hochzeitstorte aufgesteckt werden – mitgebracht. Beliebt sei laut Sobirey der Boho-Stil, vor allem, wenn es um die Bestuhlung und Tischdeko gehe.

Auch DJs, Visagisten und Friseure, Fotografen, freie Trauredner, Juweliere, Luftballonverleih, mobile Cocktailbar und viele Aussteller mehr waren vertreten. Auch wenn ein Paar aus Wolfsburg die eigene Hochzeitsplanung gerade abgeschlossen hat – die Hochzeitsmesse habe ihnen gut gefallen. „Uns hat nichts gefehlt, außer vielleicht ein paar mehr Locations, die sich vorstellen könnten.“

Hochzeitsmesse in Gifhorn Hochzeitsmesse in Gifhorn In Gifhorn haben Aussteller am 28. Oktober alles rund ums Thema Hochzeit präsentiert. Foto: Daniela König Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

