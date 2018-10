Ein Konzert, das wohl niemand vergisst

„Einer geht noch! Juhu!“ – enthusiastische Zuschauer in der ersten Reihe sorgten für Festzeltstimmung in der voll besetzten Stadthalle. Klar, dass sich der Heidechor und der Feuerwehrmusikzug Gifhorn so gerne zur Zugabe auffordern ließen. Brauchte der legendäre Phileas Fogg noch 80 Tage, so...