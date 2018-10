Kreis-CDU will 2019 mehr Geld für Straßen einplanen

Die Rund 6,3 Millionen Euro, die im Entwurf des Kreishaushaltsplans für 2019 für Straßenbau und Kreismeistereien vorgesehen sind, reicht der CDU-Kreistagsfraktion nicht. „Wir wollen 500 000 Euro mehr in Radwege und 1 Million Euro mehr in den Straßenbau investieren“, sagt Fraktionssprecherin Telse Dirksmeyer-Vielhauer. Gleich nachdem der Entwurf in der jüngsten Kreistagssitzung eingebracht war, gingen die Christdemokraten zusammen mit...