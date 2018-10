Monstertreffen in der Grille

Schon draußen vor dem Freizeitzentrum Grille wetzten am Dienstagabend Vampire und andere Gruselgestalten um die Ecke. In dem Gebäude ging die Party zu Halloween richtig ab. Monster aller Couleur tanzten, labten sich an Gespensterbrownies, Spinnenspaghetti, abgehackten Fingern und Gruselbowle ­--...