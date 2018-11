Feuerwehren üben das Funken in Meinersen

Im Einsatz müssen die Feuerwehr Einsatzorte nach Koordinaten anfahren und korrekte Funksprüche absetzten können. Zwar wird beides in der Ausbildung gelernt, doch durch Übungen wird das Gelernte weiter vertieft. Am vergangenen Sonntag fand daher die jährliche Funkübung der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Meinersen statt. Rund 80 Kameraden mit 12 Einsatzfahrzeugen nahmen teil, heißt es in einer Pressemitteilung. Als erste...