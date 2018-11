Wohnhauseinbrüche im Kreisgebiet

Die Polizeiinspektion Gifhorn meldete am Sonntag mehrere Wohnhauseinbrüche. In der Zeit von Freitag, 2. November 19 Uhr, bis Samstag, 3. November 6 Uhr drangen demnach in Steinhorst unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten dazu die Kellertür und eine Zwischentür im Gebäude auf....