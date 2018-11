Schillernder Vogel Star auf der Liste gefährdeter Arten

Bald sucht Deutschland wieder den Superstar – das Kreisbildungszentrum hat ihn schon. In der Ausstellung „Natur des Jahres 2018“ nimmt der Vogel Star eine Hauptrolle ein. Und wie in jedem Jahr wird der kleine schwarze Singvogel in Buntstift, Acryl, Bleistiftgrau oder als Hochglanzbild ausgeführt –...