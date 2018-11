Gifhornerin von Straße abgekommen – Auto landet auf dem Dach

Gifhorn. Eine Frau ist auf der K34 in Richtung Gamsen von der Straße abgekommen. Dabei hat sie einen Baum gerammt.

Eine Frau hat mit ihrem Auto einen Baum gerammt – Rettungssanitäter mussten sie aus ihrem Auto befreien.

Die Frau war am späten Sonntagabend in der Straße Zum Luisenhof in Richtung Gamsen nach rechts von der Straße abgekommen. Sie fuhr mit ihrem Polo über den Seitenstreifen, rammte den Baum und überschlug sich, bis der Wagen auf dem Dach liegen blieb.

K34 für eine Stunde gesperrt

Als die Feuerfehr am Unfallort eintraf, war die Frau schon aus dem Auto befreit. Ein Notarzt versorgte sie im Rettungswagen und brachte sie dann ins Krankenhaus.

„Wir haben nur noch die Unfallstelle ausgeleuchtet und abgesichert“, so Einsatzleiter und Ortsbrandmeister Uwe Reuß für die 37 alarmierten Kräfte. Die Straße war dadurch für eine Stunde gesperrt.

Der Polo hat einen Totalschaden.