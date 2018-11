Am Erikasee hat ein Komposthaufen gebrannt.

Wilsche. Am Erikasee hat ein Komposthaufen gebrannt. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz.

Feuer in Wilsche – Komposthaufen brennt am Erikasee

Am Erikasee hat es an einem Ferienhaus gebrannt. Ein Komposthaufen hatte Feuer gefangen.

Die Feuerwehren aus Wilsche, Neubokel und Gamsen mussten am Montagmorgen wegen einer ungeklärten Rauchentwicklung ausrücken. Nachdem die Einsatzkräfte dem Brandgeruch gefolgt waren, fanden sie einen brennenden Komposthaufen.

40 Kräfte im Einsatz

Um das Feuer zu bekämpfen, zogen sie den Haufen auseinander und löschten anschließend. Insgesamt waren unter Leitung von Wilsches Ortsbrandmeister Jürgen Schacht rund 40 Kräfte im Einsatz.

In dem Gebiet am Erikasee hatten in den letzten Wohnwagen nachts immer wieder Wohnwagen und Ferienhäuser gebrannt .