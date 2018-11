So kam der Strom in Gifhorns Wohnungen

Ein Haushalt ohne Elektrogeräte ist heute nicht mehr vorstellbar. Die Anfänge dokumentiert von Dienstag an eine neue Sonderausstellung im Kavalierhaus. Am Beispiel von Emma Wredes Wohnung und mit rund 40 Leihgaben des Museums für Energiegeschichte(n) der Avacon AG bringen die Kreismuseen Licht in die nur funzelig beleuchtete Anfangszeit des Stroms in Wohnräumen. Weil die Museumswohnung selbst unveränderbar ist, stehen die...