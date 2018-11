Im Pottberg steckt viel germanische Geschichte

. In der Reihe „Archäologie im Landkreis Gifhorn und Umgebung“ findet am Dienstag, 13. November, von 19 Uhr an in der Alten Schule Wasbüttel der Vortrag „Zwischen Kelten und Germanen – Die Vorrömische Eisenzeit im Landkreis Gifhorn und der Pottberg bei Wasbüttel“ statt. Den Vortrag gestalten...