Fahrer zu schnell, ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen

Beamte des Polizeikommissariats Meine führten am Dienstagvormittag eine Tempomessung in Allenbüttel durch, heißt es im Polizeibericht von Donnerstag. Dazu hatten sie sich mit dem Lasermessgerät an der Langen Straße (Ortsdurchfahrt) postiert. Innerhalb von zwei Stunden wurden zehn...