Ein Verletzter bei Unfall auf B 4 bei Meinholz

Zu Staus von jeweils etwa einem Kilometer in beide Richtungen führte am späten Donnerstagnachmittag ein Unfall auf der B4 auf Höhe von Meinholz. Aus bisher ungeklärten Gründen habe es eine Kollision zwischen einem PKW und einem Sattelschlepper gegeben – das teilte am Donnerstag eine Sprecherin der Polizei-Inspektion in Gifhorn auf Anfrage mit. Einer der beiden Fahrzeuge sei in den Gegenverkehr geraten. Es gab eine leicht verletzte Person.

