Sterne funkel über Märchen-Weihnachtsmarkt

Der Märchen-Weihnachtsmarkt löst den Lichterweihnachtsmarkt ab. Die Gifhorner Wirtschaftsförderer tasten sich voran, wie sie die Fußgängerzone in der Adventszeit mit leistbarem Aufwand attraktiv gestalten können. Die beleuchteten Fassaden des Vorjahres jedenfalls sind passé. Vom 28. November an funkeln stattdessen 650 großformatige Sperrholzsterne aus der Werkstatt für seelisch behinderte Menschen in den Bäumen. Seitlich aufgestellte...