Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser im Kreis Gifhorn

Schwülper. Zu mehreren EInbrüchen im Kreis Gifhorn kam es am Freitag und Samstag. Das berichtet die Polizei. Zunächst öffneten unbekannte Täter am Freitag das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses in Müden, Osterberg, gewaltsam, nachdem sie es zuvor erfolglos an der Haustür und weiteren Fenstern versucht hatten. Die Diebe durchsurchten das Haus nach Wertgegenständen.

Am Samstag dann drangen bisher unbekannte Täter ebenfalls durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in Schwülper, Wittekamp, ein. Auch hier durchsuchten die das Haus.

In beiden Fällen entwendeten die Einbrecher Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit gesehen hat, meldet sich bei der Polizei in Gifhorn.