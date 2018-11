Ein Tesla wurde in Rötgesbüttel gestohlen (Symbolbild).

Der Tesla des Gifhorners war unter dem Carport in Rötgesbüttel geparkt, als die Diebe zuschlugen.

Rötgesbüttel. Einen hochwertigen Pkw der Marke Tesla haben Diebe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendet. Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, stand das Fahrzeug zur Tatzeit unter dem Carport am Haus des Geschädigten im Kornblumenweg. Die Schadenshöhe wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit bitte an die Polizei in Gifhorn melden.