Kinder werden auch heute noch Opfer

Mit einer Kranzniederlegung wurde am Sonntag der Kinder gedacht, die im Rühener Kinderlager in der Zeit des Nationalsozialismus auf grauenvolle Weise ums Leben gekommen sind. Hartwig Erb, erster Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg, stellte in seiner Begrüßung die Fragen: „Wie war das möglich?...