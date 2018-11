Post lässt in Gifhorn lange auf sich warten

„Aktuell warten wir seit mehr als 14 Tagen auf einen wichtigen Brief der Krankenkasse.“ Die Antwort recherchierten Reiner Silberstein und Christian Franz In Gifhorn gibt es derzeit offenbar Probleme mit der pünktlichen Zustellung der Post. „Wir wohnen seit April 2018 in der Denkmalstraße. Seit einigen Wochen bekommen wir sehr unregelmäßig Post“, schreibt Leserin Tanja Wenzel aus Gamsen. Drei Beschwerden bei der Deutschen Post sowie...