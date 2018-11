Kreis-Verkehrsausschuss: Höhere Taxitarife in abgeschwächter Form

Der Verkehrsausschuss des Landkreises stimmte am Montag für die Erhöhung der Taxitarife im Landkreis Gifhorn – jedoch in geringerem Umfang wie vom Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) gewünscht. Der GVN hatte vor dem Hintergrund des erneuten Mindestlohnanstiegs in 2019 und später in 2020 und die Umrüstung auf digitale Taxameter eine Tariferhöhung um 12,5 Prozent gefordert (unsere Zeitung berichtete). Um die Kosten dafür...