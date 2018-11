Autofahrer prügelt auf Fußgänger in Hankensbüttel ein

Die Polizei sucht Zeugen zu einem ominösen Vorfall, der sich bereits am Samstag, 3. November, in Hankensbüttel ereignet haben soll. Ein Mann soll Fußgänger in Hankensbüttel angegriffen haben.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem ominösen Vorfall, der sich bereits am Samstag, 3. November, in Hankensbüttel ereignet haben soll. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, gingen zwei junge Männer im Alter von 21 und 25 Jahren gegen 0.40 Uhr entlang der Oerreler Straße. Einer der beiden trug eine Motorsense, so die Polizei.

Nach Angaben der Männer sei ein silberner SUV der Marke BMW an ihnen vorbeigefahren, habe dann umgedreht und auf ihrer Höhe, im Bereich der Bahnbrücke beziehungsweise Kunststofffabrik, gehalten. Der Fahrer habe den „Sensenträger“ angesprochen, sei dann ausgestiegen und habe ihm ohne Vorwarnung einen Faustschlag ins Gesicht versetzt.

Beifahrer bedroht Männer mit Schreckschusswaffe

Der Beifahrer sei ebenfalls ausgestiegen und habe mit einer Waffe, die man aber als Schreckschusswaffe erkannt habe, bedroht. Als sich ein schwarzer VW Golf 7 näherte, stiegen die unbekannten Männer in ihren BMW und fuhren davon. Beschreibung der BMW-Insassen: Beide männlich, einmal circa 195 Zentimeter groß, einmal etwa 175 Zentimeter groß, beide sprachen akzentfreies hochdeutsch. Woher BMW und Golf kamen beziehungsweise wohin sie fuhren, ist nicht bekannt.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Der Golf 7-Fahrer könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird nun gebeten, sich bei der Polizei in Hankensbüttel, Telefon (05832)97770, zu melden.