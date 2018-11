Gifhorner Methanol-Opfer liegen in Wietzendorf

Was ist aus den Massengräbern ehemaliger Zwangsarbeiter aus dem Zweiten Weltkrieg in Gifhorn geworden? Wo sind die Toten geblieben? Über das Rätsel hat die ganze Stadt nach zwei exklusiven Artikeln in unserer Zeitung diskutiert. Ex-Bürgermeister Manfred Birth hat es nun gelöst. „Etwa 400 Menschen sind unter fürchterlichen Schmerzen im April 1945 gestorben“, sagt Birth, „das war ein qualvoller Tod.“ Nach dem Einzug der Amerikaner hatten...