Sanierungsarbeiten auf der B 188 zwischen Weyhausen und Osloß

Auf der Bundesstraße 188 zwischen Weyhausen und Osloß müssen Verkehrsteilnehmer in der kommenden Woche mit Behinderungen rechnen. Grund ist die Sanierung von Schadstellen. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag in Wolfenbüttel hin.

Wie die Behörde weiter mitteilte, finden die Arbeiten von Dienstag, 20. November, bis einschließlich Samstag, 24. November, jeweils zwischen 9:30 Uhr und 15 Uhr statt. Die Fahrbahn wird jeweils halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Ampel geregelt. Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidlichen Behinderungen. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 40.000 Euro, die vom Bund getragen werden. pop