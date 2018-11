Im Staugraben bei Hillerse tummeln sich die Bachforellen

. Mitglieder des ASV Hillerse haben kürzlich Unterhaltungsarbeiten am renaturierten Staugraben in der Gemarkung Hillerse durchgeführt. Neu an der Form der Unterhaltung ist, dass die Grabensohle nicht mehr maschinell mit einem Mähkorb ausgeführt wird, teilt Jens Fieser, stellvertretender...