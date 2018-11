Plan fürs Hospiz in Gifhorn steht

Wie ein „städtischer Gutshof“ soll sich das künftige Hospiz an das Ende der Perlenkette von alten Villen an die Aller setzen. So erklärte es Architektin Andrea Geister-Herbolzheimer dem erweiterten Vorstand der Hospiz-Stiftung am Donnerstag. Erstmals präsentierte sie zusammen mit Kollegin My Linh...