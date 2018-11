Gifhorn will Preis für Schmutzwasser anheben

Abwasser wird teurer in Gifhorn. Haushalte in der Stadt sollen 2019 pro Kubikmeter Schmutzwasser 2,67 Euro bezahlen nach 2,55 Euro bislang. Das sind 4,7 Prozent mehr. Darüber entscheidet der Betriebsausschuss des Rats am Donnerstag auf der Grundlage der Kalkulation des stadteigenen Klärwerks ASG....