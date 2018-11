Küchenbrand in Müden: Bewohner löschen Feuer selbst

Einen durch Rauchgase verletzten 51-jährigen Mann forderte ein Küchenbrand am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr in der Flettmarer Straße in Müden. Aus ungeklärtem Grund brannte in der Küche eines Anbaues ein Ölofen. Bewohner löschen Feuer selbst Die Bewohnerin informierte sofort ihren 51 Jahre alten...