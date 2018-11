Landkreis unterstützt „Südheide genießen“

Gifhorn. Wer in einem Gifhorner Restaurant ein Spargelgericht bestellt, sollte auch Spargel vom Südtor der Lüneburger Heide auf den Teller bekommen. Auch die Kartoffeln, das Schnitzelfleisch und die Butter in der Sauce Hollandaise sollten möglichst kurze Transportwege hinter sich haben. Das ist das Ziel der Regional-Initiative „Südheide genießen“ mit Sitz in Hankensbüttel, die der Landkreis nun mit insgesamt 100.000 Euro als Anschubhilfe –...