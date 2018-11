Beifahrer schwer verletzt - Fahrer flieht in den Wald

In einer leichten Linkskurve verlor der 35 Jahre alte Fahrer die Kontrolle über einen Kleinlastwagen, kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum.Der 30 Jahre alte Beifahrer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt. Der Fahrer floh nach Angaben der Polizei in den nahen Wald. „Der Beifahrer wurde von...