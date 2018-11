Auf Gifhorns Straßen soll das Tempo weiter reduziert werden

Dort, wo Kindergärten, Schulen und Pflegeheime an Hauptstraßen stehen und sich besonders schutzwürdige Personen aufhalten, darf Tempo 30 angeordnet werden. An vielen Einrichtungen im Stadtgebiet ist dies schon längst umgesetzt. Doch die Stadt möchte nachbessern – und an weiteren Standorten die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer drosseln. Im Blick hat sie laut Verwaltungsvorlage den Bereich an der Kita Gifhörnchen in der...